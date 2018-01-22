Великобритания вступит в гонку вооружений с Россией. После успехов ВС РФ в Сирии

После успехов России в Сирии Великобритания намерена вплотную заняться укреплением своей обороны. Об этом заявил начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер.

По мнению Картера, которое он намерен озвучить в ходе предстоящего в понедельник выступления в Королевском объединенном институте оборонных исследований, Россия создает "агрессивные и экспедиционные силы", уже продемонстрировав в Сирии возможности ударов ракетами большого радиуса действия.

"Настало время ответить на эти угрозы, мы не можем сидеть, сложа руки", - говорится в распространенных министерством обороны тезисах будущего выступления генерала.

При этом Картер предупредит: "Нынешние угрозы находятся не за тысячи километров от нас, они стоят на пороге Европы... У нас в Соединенном Королевстве от них нет иммунитета".

Он подчеркнет: "Наши возможности по нанесению упреждающего удара или ответа на удар ослабнут, если мы отстанем от нашего противника".

По его словам, "раз уж мы хотим обеспечить реальное противостояние, то решающее значение имеют скорость принятия решений, скорость развертывания сил и современные средства ведения войны, передает Интерфакс.