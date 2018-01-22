Бомбу в пермской школе №19 не нашли, звонивший "минер" найден

Силовики Прикамья прокомментировали эвакуацию школы №19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

"19 января поступило сообщение о минировании учебного заведения. Наши сотрудники выехали на место, ничего опасного не нашли. Проводится проверка, звонивший установлен в тот же день", - рассказали силовики.

Напомним, об эвакуации учеников и персонала стало известно из соцсетей. На опубликованных кадрах видно, как около здания стоят машины экстренных служб, при этом из школы уходят ученики.