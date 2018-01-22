Министр здравоохранения Южного Урала ушел в отставку

Губернатор Борис Дубровский освободил Сергея Кремлева от должности министра здравоохранения Челябинской области. Руководителем ведомства назначен заместитель министра Сергей Приколотин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Сергей Кремлев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сегодня Борис Дубровский удовлетворил просьбу министра и поблагодарил его за проделанную работу", - отметили в пресс-службе.

Добавим, что Сергей Кремлев руководил региональным минздравом с августа 2014 года.

Министром здравоохранения области назначен Сергей Приколотин, работавший в этом ведомстве в качестве заместителя министра с июля 2016 года. Ранее он четыре года возглавлял управление здравоохранения Миасса.