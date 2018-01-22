Пострадавшие при нападении на школу в Бурятии получат компенсацию в 400 тысяч рублей

Шестеро пострадавших от нападения на школу в Улан-Удэ получат компенсации, аналогичные тем, которые получают пострадавшие в результате ЧС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Бурятии.

По словам главы республики Алексея Цыденова, компенсация составит 400 тысяч рублей. На эти цели из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства республики будет направлено 2,4 млн рублей.

По информации Минздрава РБ, всего госпитализировано семь человек, включая нападавшего. По состоянию на утро 22 января трое детей и учитель находятся в удовлетворительном состоянии, двое - в тяжелом. Состояние одной девочки 13-ти лет крайне тяжелое, но имеется положительная динамика, проведено оперативное лечение. Еще у одной девочки состояние тяжелое, проведена операция специалистами из Санкт-Петербурга (реконструкция пальца левой кисти).

У нападавшего мальчика 15-ти лет - состояние средней степени тяжести, также проведена операция. Как сообщалось, подросток в сознании, встает и ходит.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 19 января ученик 9-го класса с топором напал на учеников 7-го класса школы №5 Улан-Удэ, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.