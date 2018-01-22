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"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество  |  комментариев: 8
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 9


"Маски скорби" по маньяку? Среди погребённых на 12 км Московского тракта в Екатеринбурге, в честь которых там в ноябре прошлого года был установлен монумент Эрнста Неизвестного "Маски скорби", вероятно, оказался знакомый скульптора – маньяк-педофил, державший в страхе Свердловск в конце тридцатых годов прошлого века. Писатель Алексей Ракитин на днях опубликовал электронную версию книги "Уральский монстр" о Владимире Винничевском. Расстрелянный в неполные 17 лет в 1940 г., он в 1938-1939 гг. в Свердловске, Нижнем Тагиле и Кушве совершил 18 нападений на малолетних детей, как минимум восемь жертв погибли.
22.01.2018
общество ;
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Пострадавшие при нападении на школу в Бурятии получат компенсацию в 400 тысяч рублей
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Улан-Удэ, школа, нападение (2018) | Фото: vk.com/Сергей Мельников

Шестеро пострадавших от нападения на школу в Улан-Удэ получат компенсации, аналогичные тем, которые получают пострадавшие в результате ЧС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Бурятии.
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По словам главы республики Алексея Цыденова, компенсация составит 400 тысяч рублей. На эти цели из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства республики будет направлено 2,4 млн рублей.

По информации Минздрава РБ, всего госпитализировано семь человек, включая нападавшего. По состоянию на утро 22 января трое детей и учитель находятся в удовлетворительном состоянии, двое - в тяжелом. Состояние одной девочки 13-ти лет крайне тяжелое, но имеется положительная динамика, проведено оперативное лечение. Еще у одной девочки состояние тяжелое, проведена операция специалистами из Санкт-Петербурга (реконструкция пальца левой кисти).

У нападавшего мальчика 15-ти лет - состояние средней степени тяжести, также проведена операция. Как сообщалось, подросток в сознании, встает и ходит.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 19 января ученик 9-го класса с топором напал на учеников 7-го класса школы №5 Улан-Удэ, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

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22.01.2018 07:41 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:41 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.01.2018 14:36 Мск
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Ранее 20.01.2018 12:29 Мск
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Ранее 20.01.2018 11:04 Мск
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Пострадавшие при нападении на школу в Бурятии получат компенсацию в 400 тысяч рублей
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