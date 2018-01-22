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"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество  |  комментариев: 8
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 9


"Маски скорби" по маньяку? Среди погребённых на 12 км Московского тракта в Екатеринбурге, в честь которых там в ноябре прошлого года был установлен монумент Эрнста Неизвестного "Маски скорби", вероятно, оказался знакомый скульптора – маньяк-педофил, державший в страхе Свердловск в конце тридцатых годов прошлого века. Писатель Алексей Ракитин на днях опубликовал электронную версию книги "Уральский монстр" о Владимире Винничевском. Расстрелянный в неполные 17 лет в 1940 г., он в 1938-1939 гг. в Свердловске, Нижнем Тагиле и Кушве совершил 18 нападений на малолетних детей, как минимум восемь жертв погибли.
22.01.2018
общество ;
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В УГМК подтвердили, что готовятся к сносу телебашни в Екатеринбурге
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телебашня, Екатеринбург, техника (2018) | Фото: Накануне.RU

В холдинге УГМК подтвердили, что готовятся к сносу недостроенной телебашни в Екатеринбурге, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте. Противники сноса продолжают настаивать, что объект по разным причинам необходимо сохранить.
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На прошлой неделе около объекта появилась строительная техника. Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе холдинга УГМК, это связано с "выполнением подготовительных работ для демонтажа объекта незавершенного строительства".

Демонтаж двухсотметрового долгостроя планируется провести в два этапа. Взрывчатка будет заложена в двух местах башни - на высоте 160 и 30 м, а взрывы произойдут с интервалом 1,5-2 минуты. В холдинге заверили, что при сносе окрестные дома не пострадают. Но предполагаемую дату демонтажа телебашни в компании не назвали.

телебашня, Екатеринбург, техника(2018)|Фото: Накануне.RU

Также в разговоре с корреспондентом Накануне.RU замначальника управления общественных связей УГМК Нина Пелевина рассказала, какие объекты появятся рядом с ледовой ареной.

"На углу Степана Разина и Декабристов, недалеко от БЦ "Саммит", будет построен общегородской многоуровневый паркинг. Им смогут воспользоваться все желающие, то есть это будет именно городской паркинг", - заявила Пелевина, отметив, что еще один паркинг будет находиться у ледовой арены.

В районе улицы Народной воли через Исеть возведут мост, вдоль реки организуют пешеходную зону, а между музеем истории и цирком появится площадь.

Стоит отметить, что против сноса телебашни и строительства на ее месте масштабного спортивного комплекса высказалась Свердловская организация Союза архитекторов России. Также против возведения ледовой арены активно выступает председатель Градсовета и бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин. Он уверен, что ее появление приведет к транспортному коллапсу.

"Если сравнить арены по 15 тыс., которые сегодня строятся, то территория в 4,6 га, которую мы имеем – самая маленькая. В Москве строят стадион на 20 тыс. зрителей, там выделено 20 Га. В Сочи стадион на 10 тыс., там тоже территория за 10 га. Никто не поедет на общественном транспорте. Люди съедутся со всей округи и все будут на машинах. Они заставят все дворы", – отметил Вяткин в разговоре с Накануне.RU.

Заведующий отделом геомеханики Института горного дела УрО РАН и действительный член Академии горных наук Анатолий Сашурин и вовсе уверен, что строить в этом месте опасно:

"Мы в этом районе работали [проводили исследования] для "Саммита". Там достаточно активное тектоническое движение", - заметил Сашурин.

По его словам, купол цирка выполнен в привычной нам форме именно из-за этих особенностей почвы.

Также ученый заметил, что обрушение крыши аквапарка в 2004 году в Москве, при котором погибли 28 человек, произошло именно вследствие того, что при его строительстве не были учтены тектонические особенности.

снос телебашни, БЦ Саммит(2017)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: Михаил Вяткин, снос телебашни, Нина Пелевина, УГМК, телебашня
22.01.2018 07:43 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:43 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.01.2018 16:25 Мск
"Запретить уничтожать культурное наследие Екатеринбурга": создана петиция против сноса телебашни








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В УГМК подтвердили, что готовятся к сносу телебашни в Екатеринбурге
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