Картофель подорожал сильнее всех социально значимых продуктов

Из всех социально значимых товаров первой необходимости картофель в прошлом году подорожал больше всех - на 24%.

Помимо картофеля, по данным Росстата, в 2017 г. более чем на 20% подорожало сливочное масло — почти на 21%. Цены на молоко в среднем выросли на 9%, ржаной хлеб — на 5%, пшеничный хлеб и хлебобулочные изделия — на 4%, черный чай — на 4%. В то же время в 2017 г. цены на сахар упали почти на 18%, на гречку — на 16%, на яйца — на 7%, на подсолнечное масло — на 6%, сообщает РБК.

На данный момент недостатка картофеля на рынке нет, но рост цен возможен из-за сокращения запасов в хранилищах, говорят представители ритейла. Они связывают рост цен и с плохим урожаем.