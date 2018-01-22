Белый дом США перестал принимать звонки граждан

Служба Белого дома по связям с общественностью перестала обрабатывать телефонные звонки граждан. Автоответчик информирует о приостановке работы федерального правительства и об ответственности за это демократов в Конгрессе США.

"К сожалению, мы не можем ответить на ваш звонок сегодня, потому что демократы в Конгрессе держат в заложниках финансирование правительства, включая финансирование наших военнослужащих и других приоритетов национальной безопасности", — цитирует ТАСС аудиозапись.

Там же уточняется, что приём звонков возобновится после того, как правительство восстановит работу. А пока граждане могут оставить комментарий президенту США при помощи специальной формы на сайте Белого дома.