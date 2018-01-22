Правительство РФ согласилось смягчить "закон Яровой"

в этот день
22.01.18
14:40
В Екб.16:40
Отложили на криптовалюту. В Москве у студентов похитили 7 млн рублей
Рейсы в "тюменской матрешке" задерживаются на несколько дней из-за морозов
"Они взрывают гражданский мир", - общественники выступили против переименований в Екатеринбурге
Главное
Пекин предложил Москве вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона

Тема дня
"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество  |  комментариев: 8
Аналитика
Вся аналитика

Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 9


"Маски скорби" по маньяку? Среди погребённых на 12 км Московского тракта в Екатеринбурге, в честь которых там в ноябре прошлого года был установлен монумент Эрнста Неизвестного "Маски скорби", вероятно, оказался знакомый скульптора – маньяк-педофил, державший в страхе Свердловск в конце тридцатых годов прошлого века. Писатель Алексей Ракитин на днях опубликовал электронную версию книги "Уральский монстр" о Владимире Винничевском. Расстрелянный в неполные 17 лет в 1940 г., он в 1938-1939 гг. в Свердловске, Нижнем Тагиле и Кушве совершил 18 нападений на малолетних детей, как минимум восемь жертв погибли.
22.01.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин назвал Гайдаровский форум "собранием неудачников"
Чайные пакетики вызывают рак - ученые
Курсанты, снявшие похабный клип, не найдут себе места в гражданской авиации
В Кремле прокомментировали жалобу Зюганова о "шельмовании" кандидата от КПРФ
Руководство Тимирязевки сместило неугодного декана и подало в суд на "заговорщиков"
Новые подробности нападения на учеников в пермской школе №127: дети бросились защищать учительницу
Свердловский союз журналистов ответил Соловьеву на "подонков"
"Не нужно стратегии". Гайдаровцы навяжут Путину отказ от экономической повестки
Голосование
Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал


Результаты 615



Новости
22.01.2018 06:30 Мск (08:30 Екб)
политика | В России
Правительство РФ согласилось смягчить "закон Яровой"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Аркадий Дворкович (2016) | Фото:

Министерство связей и массовых коммуникаций РФ отказалось от требования рассчитывать объём хранилищ данных пользователей для исполнения "закона Яровой", исходя из монтированной ёмкости сетей операторов.
Читайте также:

Как сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на письмо замглавы ведомства Дмитрия Алхазова в Российский союз промышленников и предпринимателей, отказ объясняется тем, что совокупная монтированная ёмкость сетей превышает фактический абонентский трафик.

Согласно изменённому проекту постановления ведомства, имеющемуся в распоряжении "Ъ", операторы должны будут хранить фактически переданный трафик (за исключением голосовых сообщений) в течение 30 суток. Объёмы хранимой информации могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 года.

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, кабмин на данный момент обсуждает возможность отсрочки вступления в силу "закона Яровой". Как сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники на рынке связи, перенос может быть осуществлён на октябрь 2018 года.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, согласно данному закону, принятому Советом Федерации в июне 2016 года и подписанному президентом России Владимиром Путиным в июле того же года, интернет-компании обязаны хранить информацию о фактах приёма и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. Содержание сообщений, включая текст, голос и видео, компании должны будут хранить до шести месяцев.

Другие новости по темам: закон Яровой, пакет Яровой, связь, Минкомсвязи РФ, правительство РФ, РСПП
22.01.2018 06:30 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
08:30 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Правительство РФ согласилось смягчить "закон Яровой"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+