Правительство РФ согласилось смягчить "закон Яровой"

Министерство связей и массовых коммуникаций РФ отказалось от требования рассчитывать объём хранилищ данных пользователей для исполнения "закона Яровой", исходя из монтированной ёмкости сетей операторов.

Как сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на письмо замглавы ведомства Дмитрия Алхазова в Российский союз промышленников и предпринимателей, отказ объясняется тем, что совокупная монтированная ёмкость сетей превышает фактический абонентский трафик.

Согласно изменённому проекту постановления ведомства, имеющемуся в распоряжении "Ъ", операторы должны будут хранить фактически переданный трафик (за исключением голосовых сообщений) в течение 30 суток. Объёмы хранимой информации могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 года.

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, кабмин на данный момент обсуждает возможность отсрочки вступления в силу "закона Яровой". Как сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники на рынке связи, перенос может быть осуществлён на октябрь 2018 года.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, согласно данному закону, принятому Советом Федерации в июне 2016 года и подписанному президентом России Владимиром Путиным в июле того же года, интернет-компании обязаны хранить информацию о фактах приёма и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. Содержание сообщений, включая текст, голос и видео, компании должны будут хранить до шести месяцев.