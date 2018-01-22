Центризбирком убрал из кампании большую часть самовыдвиженцев

Итоги первого этапа президентской кампании подвел Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина.

Отсев кандидатов на этапе выдвижения составил 53% — больше, чем во время предыдущих кампаний. Руководство "Справедливой России", не выдвинувшей кандидата от партии, в пятницу рекомендовало партийцам начать информационную работу, которая должна поднять явку. Досрочно включены в процесс повышения явки и сотрудники избиркомов, говорят в движении "Голос".

В КГИ отмечают, что документы в ЦИК для выдвижения были представлены от 36 кандидатов. 21 выдвинут партиями, 15 — самовыдвиженцы. Активность на выборах оказалась выше, чем в 2000 году (выдвинуто 33 кандидата), значительно больше, чем в 2004-м (11) и 2012 году (15). Уровень отсева ЦИКом на первом этапе "составил 53%, что значительно выше, чем в 2000, 2004 и 2012 годах". "Если считать только кандидатов, представивших в ЦИК документы, то отсев среди партийных выдвиженцев составил 35%, а среди самовыдвиженцев — 87%",— говорится в докладе КГИ. В Верховный суд после отсева ЦИКом обратились только три потенциальных кандидата, в том числе Алексей Навальный. ЦИК отказался регистрировать инициативную группу в поддержку его выдвижения (он не может баллотироваться из-за приговора по тяжкой статье). Отказ в регистрации его инициативной группы стал единственным "заметным публичным конфликтом" на первом этапе кампании, говорят в КГИ.

Увеличение числа партий после выборов 2012 года не сказалось на их качестве, полагают эксперты. 16 партий из числа тех, что теперь выдвинули кандидатов, были малоактивны в прошлые годы, а включились в кампанию для "выполнения процедурных требований, позволяющих избежать последующей ликвидации". Кандидатов в президенты также выдвинули четыре из 11 партий, имеющих фракции в заксобраниях субъектов РФ или административных центрах. "Единая Россия" и "Справедливая Россия" не выдвинули кандидатов: обе партии поддержали выдвижение Владимира Путина, причем единороссы получили места в штабе.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов был заместителем главы штаба господина Путина, когда тот баллотировался в 2000 году. Источники в партии утверждают, что после отказа "Справедливой России" от выдвижения своего кандидата на этот раз вновь идут переговоры о формате участия партии в кампании.

Президиум "Справедливой России" 19 января все же рекомендовал партийцам участвовать в "информационной работе", разъясняя, почему справороссы поддержали Владимира Путина. Материалы подготовит штаб справороссов, он же должен "обобщить информацию по обращениям в центры защиты прав граждан для подготовки предложений будущему президенту", сказал источник в партии. Фактически депутаты и партийцы будут работать на повышение явки, уверен другой справоросс.

На раннем этапе включились в работу по повышению явки избиркомы, отмечает "Голос". В Москве, Петербурге, Самарской, Саратовской областях, Карелии членов участковых избиркомов за пределами 30-дневного срока их деятельности привлекают к участию в поквартирном обходе избирателей. А в Пермском крае членам УИК в сельской местности поручили разыскивать и обзванивать своих бывших земляков, сохранивших регистрацию в регионе, чтобы они перерегистрировались по месту нынешнего пребывания. Эксперты считают, что вопрос явки "очевидным образом политизирован" и связан с "демонстрацией поддержки или протеста в отношении как самой политической системы, так и в отношении одного из кандидатов". В ЦИКе сказали, что жалоб из регионов не получали, отметив, что идет подготовка к запуску системы (31 января), позволяющей через МФЦ или территориальный избирком выбрать участок для голосования не по месту жительства, пишет газета "Коммерсант".

Как ранее сообщало Накануне.RU, "Справедливая Россия" решила не выставлять своего кандидата на выборы. Президиум центрального совета партии 24 декабря принял решение поддержать кандидатуру действующего президента Владимира Путина. Как считает руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов, исход выборов 18 марта следующего года предрешён и нет смысла выдвигать кандидата, который заведомо будет аутсайдером.