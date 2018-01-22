В сирийском Идлибе окружена крупная группировка "Джебхат ан-Нусры"*

Штурмовые отряды правительственных войск Сирийской арабской республики (САР) совместно с ополченцами окружили крупную группировку боевиков в провинции Идлиб. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерстве обороны РФ.

"Штурмовые отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела, наступая вдоль трассы Хама — Алеппо, соединились с отрядами народного ополчения в районе населённых пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль", — передаёт "РИА Новости" сообщение ведомства.

Таким образом, как отметили в Минобороны, завершено окружение крупной группировки террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ, — прим.) в восточной части провинции Идлиб.