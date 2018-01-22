Глава ДНР связал закон о реинтеграции Донбасса и обстрел автобуса под Еленовкой

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко считает взаимосвязанными обстрел гражданского автобуса под Еленовкой и закон о "реинтеграции Донбасса".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 18 января Верховная рада Украины с третьей попытки приняла закон об "оккупации" Донбасса, согласно которому РФ — государство-агрессор, якобы установившее в ДНР и Луганской народной республике "оккупационные администрации".

А вчера, 21 января, украинские боевики обстреляли автобус на контрольно-пропускном пункте Еленовка, в результате чего погиб один пассажир, и ещё один был ранен.

"Это первая ласточка принятия закона о деоккупации, — передаёт "РИА Новости" слова Захарченко. — Смотрите, что получилось, их руки развязаны теперь полностью. Уже не стесняясь, стреляют по гражданским лицам. Вот гражданский автобус, один убитый, один раненый. Это далеко не первый случай, но первый, когда стреляют чисто по автобусу. Раньше можно было списать — с "Утёса" (крупнокалиберный пулемёт, — прим.) шальная пуля, а сейчас нет, целенаправленно по нему били»".

Напомним, что это был не первый подобный случай. Тот же КПП был обстрелян ВСУ в ночь на 27 апреля 2016 года, тогда погибли пять человек.