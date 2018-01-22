Госаптека заподозрила экс-структуру депутата Челябинского заксобрания в мошенничестве

УВД Челябинска завело уголовное дело по жалобе АО "Областной аптечный склад" (100% принадлежит минимущества Челябинской области) в отношении неустановленных лиц из руководства сети аптек "Классика" (до осени 2017 года принадлежала депутату заксобрания Челябинской области Лене Колесниковой, после — самарской аптечной сети "Имплозия").

Прокуратура Челябинска утвердила постановление о возбуждении уголовного дела. Согласно жалобе "Областного аптечного склада", в 2014–2016 годах предприятие поставляло медикаменты для сети аптек "Классика", которая не всегда рассчитывалась с поставщиком. В результате образовалась крупная задолженность: предварительно сумма ущерба составляет около 10 млн руб. Позже в Областном аптечном складе узнали, что "Классика" подала на банкротство.

По мнению поставщика, заказчик ввел АО в заблуждение, скрыв тяжелое финансовое положение предприятия. Региональный отдел по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД области провел проверку по фактам, изложенным в жалобе, после чего материалы были переданы в челябинскую полицию.

В "Областном аптечном складе" не стали комментировать ситуацию. Сеть аптек "Классика" осенью 2017 года сменила собственника, после чего пресс-служба компании была ликвидирована, пишет газета "Коммерсант".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в мае 2017 года челябинске активисты ОНФ заподозрили государственную компанию – АО "Областной аптечный склад" в сомнительной закупке. Компания взяла в лизинг легковой автомобиль стоимостью почти 5,5 млн рублей.