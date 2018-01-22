Пропавшую семиклассницу ищут в Свердловской области

20 января в дежурную часть Екатеринбурга поступило сообщение от бабушки о розыске ее 16-летней внучки.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД города, ученица 7 класса 19 января ушла из дома в поселке Горный Щит и не вернулась. Инспекторы по делам несовершеннолетних, опросив 39-летнюю мать и бабушку, выяснили, что школьница после конфликта с мамой сказала, что пошла на колонку за водой, после чего не вернулась.

Ребенок воспитывается без отца, с мамой и бабушкой. В семье также имеется 22-летний брат. Ранее семья на профилактическом учете не состояла.

Поиски подростка ведут сотрудники полиции, участковые уполномоченные, которые патрулируют улицы, осматривают торговые центры, подъезды домов, опрашивают жителей района.

Владеющих информацией о пропавшей просят сообщать в полицию по номерам телефонов: 356-42-12, 8-999-368-14-02 либо 02.