К Земле летит астероид размером с небоскреб - NASA

Астероид 2002 AJ129, размеры которого сопоставимы с небоскребом, летит к Земле.

По данным NASA, максимально небесное тело приблизится к Земле 4 февраля, однако и в этот момент оно будет на расстоянии в десять раз больше, чем между Землей и Луной.

По словам специалистов, размеры астероида - от 0,5 до 1,2 км, а скорость составляет около 34 км/с.

По данным ученых, хотя астроид 2002 AJ129 классифицируют как "потенциально опасный", вероятность его столкновения с Землей равна нулю, сообщает РИА "Новости".