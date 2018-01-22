Российский космонавт пролетел по МКС на пылесосе

Российский космонавт Антон Шкаплеров, который находится на МКС, провел субботник, во время которого устроил летные испытания пылесоса.

Видео опубликовано в посвященном космонавту сообществе в соцсети "ВКонтакте". "Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет… пора провести летные испытания пылесоса", — написал космонавт.

На кадрах также видно, что российские космонавты до сих пор не убрали новогоднюю елку - плакат с ней висит на заднем плане.