Остатки запасов нефти сокращаются - Новак

Минэнерго России рассчитывает, что международный рынок нефти сможет сбалансироваться уже в этом году, так как в мире наблюдается хорошая динамика сокращения остатков запасов нефти.

Как сообщил министр энергетики Александр Новак, "пока снижение остатков хорошее, продолжается уменьшение остатков по всему миру". Однако министр высказал опасение: все еще остается риск того, что производители сланцевой нефти смогут при таких высоких ценах нарастить добычу. "Нужно смотреть из общей совокупности факторов, в том числе роста затрат в этом секторе", - отметил Новак.

По его словам, российские компании пока не намерены возвращаться к дорогим нефтяным проектам, несмотря на повышение цен на сырье.

При этом Минэнерго, несмотря на повышение цены нефти, не намерено менять свой прогноз по стоимости этого углеводорода. Новак не стал давать прогнозы относительно того, как долго нефть будет держаться на таком высоком уровне, и добавил, что для этого нужно еще какое-то время мониторить ситуацию, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, выступая на Гайдаровском форуме, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина призвала не впадать в эйфорию от растущей цены на нефть. Она заявила, что неопределенность на нефтяном рынке высока.