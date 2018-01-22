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"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество  |  комментариев: 8
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 9


"Маски скорби" по маньяку? Среди погребённых на 12 км Московского тракта в Екатеринбурге, в честь которых там в ноябре прошлого года был установлен монумент Эрнста Неизвестного "Маски скорби", вероятно, оказался знакомый скульптора – маньяк-педофил, державший в страхе Свердловск в конце тридцатых годов прошлого века. Писатель Алексей Ракитин на днях опубликовал электронную версию книги "Уральский монстр" о Владимире Винничевском. Расстрелянный в неполные 17 лет в 1940 г., он в 1938-1939 гг. в Свердловске, Нижнем Тагиле и Кушве совершил 18 нападений на малолетних детей, как минимум восемь жертв погибли.
22.01.2018
общество ;
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22.01.2018 02:32 Мск (04:32 Екб)
экономика | В России | За рубежом
Остатки запасов нефти сокращаются - Новак
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Александр Новак, министр энергетики России (2016) | Фото: ntv.ru

Минэнерго России рассчитывает, что международный рынок нефти сможет сбалансироваться уже в этом году, так как в мире наблюдается хорошая динамика сокращения остатков запасов нефти.
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Как сообщил министр энергетики Александр Новак, "пока снижение остатков хорошее, продолжается уменьшение остатков по всему миру". Однако министр высказал опасение: все еще остается риск того, что производители сланцевой нефти смогут при таких высоких ценах нарастить добычу. "Нужно смотреть из общей совокупности факторов, в том числе роста затрат в этом секторе", - отметил Новак.

По его словам, российские компании пока не намерены возвращаться к дорогим нефтяным проектам, несмотря на повышение цен на сырье.

При этом Минэнерго, несмотря на повышение цены нефти, не намерено менять свой прогноз по стоимости этого углеводорода. Новак не стал давать прогнозы относительно того, как долго нефть будет держаться на таком высоком уровне, и добавил, что для этого нужно еще какое-то время мониторить ситуацию, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, выступая на Гайдаровском форуме, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина призвала не впадать в эйфорию от растущей цены на нефть. Она заявила, что неопределенность на нефтяном рынке высока.



Развитие сюжета: Ранее 22.01.2018 07:37 Мск
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Остатки запасов нефти сокращаются - Новак
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