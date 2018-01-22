Посол США в России искупался в купели

Посол США Джон Хантсман искупался в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье на реке Истра.

Купель оборудована в 100 м от стен обители. Место, где находится купель, также названо Иордан по аналогии со Святой землей. Перед приездом Хантсмана купель очистили ото льда.

Специально для поездки посол купил валенки. Он трижды окунулся под одобрительные возгласы публики. Супруга Мэри-Кей с дочерью не окунались, а ждали его с термосом. При этом Хантсман не стал сразу прятаться в теплую палатку, а ждал, пока окунутся сотрудники посольства.

По словам посла, после того, как он окунулся в купель, то почувствовал "большую связь с народом России", назвав это "незабываемым опытом".

"С каждым месяцем узнаю все больше о ваших традициях и не исключаю, что стану экспертом", - заявил Хантсман, пишет газета "Взгляд".