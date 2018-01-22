Над Москвой произошло опасное сближение двух пассажирских лайнеров

В небе не далеко от Москвы удалось предотвратить авиапроисшествие.

"Суперджет", выполнявший рейс Талин - Москва, на посадке опасно сблизился с пассажирским "Боингом", однако пилотам удалось развести самолеты.

Инцидент произошел вечером 20 января, когда оба пассажирских лайнера находились над сопредельными с Москвой регионами. "Суперджет" готовился к посадке в Шереметьево, и на высоте около 4 тыс. 300 м экипаж доложил о срабатывании системы опасного сближения с другим воздушным судном - "Боингом", который направлялся из Мурманска во "Внуково".

В момент срабатывания сигнализации расстояние между лайнерами составляло около 600 м. Командирам лайнеров обоих воздушных судов с помощью диспетчеров удалось развести в воздухе самолеты и приземлиться в "Шереметьево" и "Внуково". Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает "Интерфакс".