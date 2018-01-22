Крупнейшая бригада ВСУ в полном составе покинула Донбасс

Одна из крупнейших бригад Вооруженных сил Украины в полном составе покинула зону АТО в Донбассе.

Бойцы 128-й отдельной горно-пехотной бригады уже прибыли в Закарпатскую область - на место постоянной дислокации. Туда же прибыл эшелон с техникой и автомобилями. Фотографии встречи военных в Закарпатье размещены на странице движения поддержки бригады в Facebook.

По предварительной информации, бойцы подразделения пробудут за пределами зоны АТО минимум до июля 2018 года. Отдельная горно-пехотная бригада "Закарпатский легион" является одной из крупнейших в ВСУ и дислоцируется по всей Закарпатской области, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ВСУ обстреляли ремонтную бригаду, которая восстанавливала мобильную связь в Донбассе.