"Полуофициальные" предложения Вашингтону со стороны Москвы остаются в силе - Лавров

Предложения "non paper", сделанные Россией американским властям весной 2017 года, остаются в силе.

Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. "Предложения в силе всегда. Мы никогда не "встаем в позу", а стараемся понять контекст тех действий, которые предпринимают американцы или другие наши коллеги", — заявил Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в российско-американских отношениях сейчас имеет место сочетание целого ряда факторов, "которые обуславливают такую беспрецедентную агрессивность, как сейчас принято говорить, американского истеблишмента", сообщает РИА "Новости".

Весной 2017 года после переговоров в Москве госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что российская сторона передала Вашингтону предложения по сотрудничеству. Тиллерсон сообщил о взаимодействии в сфере кибербезопасности. После этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что Москва передала США список предложений в "полуофициальном" формате "non-paper", а предложения касаются борьбы с киберпреступлениями, с махинациями с банковскими картами и с посягательствами на интеллектуальную собственность.