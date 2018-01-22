Курды обстреляли турецкие города: десятки погибших

Один человек погиб и 46 пострадали в результате обстрела города Рейханлы провинции Хатай на юге Турции с территории сирийского Африна.

Еще семь человек ранены в городе Килис. По Рейханлы террористами курдской партии "Демократический союз" было выпущено 11 ракет, девять из них разорвались на территории города.

Как сообщают власти Килиса, этот город также обстреляли с территории Африна. Здесь разорвались четыре ракеты, сообщает РИА "Новости".

20 января Турция начала против курдских группировок операцию "Оливковая ветвь". По сообщению Анкары, ее действия направлены исключительно против террористов. Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии".

Между тем, как сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдыры, военная операция в сирийском Африне не отразится на экономике страны, которая "продолжит стабильно расти".