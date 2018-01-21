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"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество  |  комментариев: 7
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Вот, левый поворот? На Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов призвал превратить Россию во "вторую Норвегию". Неожиданные реверансы правительства скандинавскому социализму эксперты объяснили "полевением" риторики власти накануне выборов президента. Вспомнили о более мягкой, чем обычно, даже доброжелательной оценке идей коммунизма, высказанной Владимиром Путиным на Валааме.
20.01.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
21.01.2018 21:52 Мск (23:52 Екб)
происшествия | За рубежом | Украина
При атаке на отель в Кабуле погибли шесть украинцев
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Отель, Кабул (2018) | Фото: static.ukrinform.com

Во время атаки боевиков на отель ​Intercontinental в афганском Кабуле погибли шесть украинцев. Об этом глава МВД Украины Павел Климкин сообщил на своей странице в Twitter, передает корреспондент Накануне.RU.

"Доложил президенту о гибели шести граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", — сказал министр.

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования родственникам погибших.

"Украинские граждане, сотрудники украинской авиакомпании стали жертвами террористического нападения в Кабуле. Я поручил Министерству иностранных дел срочно направить украинского консула из Душанбе в Кабул для проведения соответствующих консульских операций. Мы поддерживаем контакты с консульскими представителями Соединенных Штатов, которые сейчас находятся на месте террористического нападения в Афганистане. Я поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям граждан Украины, которые погибли в Афганистане", - написал президент Украины на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, атака на отель произошла 20 января. Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщил телеканал 1TV. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы.

Ответственность за захват гостиницы взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Талибан". Среди погибших — афганский генконсул Абдулла Вахид Поян, а также гражданин Казахстана. В российском посольстве сообщали, что среди погибших граждан России нет.

Отель, Кабул(2018)|Фото: static.ukrinform.com

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21.01.2018 21:52 Мск | Афганистан | Евгений Иванов
23:52 Екб


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При атаке на отель в Кабуле погибли шесть украинцев
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