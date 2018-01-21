При атаке на отель в Кабуле погибли шесть украинцев

Во время атаки боевиков на отель ​Intercontinental в афганском Кабуле погибли шесть украинцев. Об этом глава МВД Украины Павел Климкин сообщил на своей странице в Twitter, передает корреспондент Накануне.RU.



"Доложил президенту о гибели шести граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", — сказал министр.



Президент Петр Порошенко выразил соболезнования родственникам погибших.

"Украинские граждане, сотрудники украинской авиакомпании стали жертвами террористического нападения в Кабуле. Я поручил Министерству иностранных дел срочно направить украинского консула из Душанбе в Кабул для проведения соответствующих консульских операций. Мы поддерживаем контакты с консульскими представителями Соединенных Штатов, которые сейчас находятся на месте террористического нападения в Афганистане. Я поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям граждан Украины, которые погибли в Афганистане", - написал президент Украины на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, атака на отель произошла 20 января. Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщил телеканал 1TV. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы.

Ответственность за захват гостиницы взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Талибан". Среди погибших — афганский генконсул Абдулла Вахид Поян, а также гражданин Казахстана. В российском посольстве сообщали, что среди погибших граждан России нет.