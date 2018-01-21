Анна Кузнецова предложила наградить пермскую учительницу, защитившую детей от нападения

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит рассмотреть вопрос о представлении учителя пермской школы №127 Натальи Шагулиной к государственной наград за проявленные беспримерное мужество и самоотверженность при защите детей в чрезвычайной ситуации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

"Действия учителя школы №127 Перми Натальи Шагулиной по защите учеников были сопряжены с риском для ее собственной жизни и стали примером исключительной смелости для детей и педагогов, доказали ее принципиальность и искреннюю приверженность профессиональному долгу", - отмечается в телеграмме уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой в адрес губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Напомним, днем 15 января двое парней в масках с ножами ворвались на урок четвертого класса, напали на учительницу и учеников. От их действий пострадали 15 человек: учитель с 17-ю ножевыми ранениями попала в реанимацию.