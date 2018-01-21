ВСУ обстреляли КПП, погиб человек

Украинские боевики днем в воскресенье обстреляли автобус на контрольно-пропускном пункте Еленовка, один погиб пассажир, еще один ранен. Об этом Накануне.RU сообщили в оперативном командовании ДНР.

В связи с этим ДНР направит в адрес миссии ОБСЕ ноту с требованием провести тщательное расследование обстрела. Об этом заявил полпред ДНР на переговорах Контактной группы в Минске, председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ночь на 27 апреля 2016 года ВСУ обстреляли тот же КПП, что привело к гибели пяти человек.