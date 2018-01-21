"Есть встречи, о которых не сообщаем", - Песков о контактах Путина и Порошенко

Контакты президента Украины Петра Порошенко и Владимира Путина "имеют место", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" он отметил, что рабочий день главы государства куда более "насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору", так как о многих встречах Кремль не сообщает СМИ.

Как подчеркнул Песков, это "обычная практика". По его словам, бывают разные телефонные переговоры, о которых также не делается официальных сообщений.

Кроме того, он заявил, что в мире стало меньше самостоятельных глав государств.

"И если раньше были гораздо более суверенные лидеры, которые, скажем так, больше подходили Путину в плане свободы действий, в плане решимости, в плане профессионализма, то и, конечно, договариваться с ними Путину было легче. Сейчас, наверное, можно сказать, что таких лидеров стало меньше", — сказал Песков.

По его мнению, при таких реалиях Путин стал "самым опытным, самым знающим, самым талантливым мировым лидером". При этом он отметил большую ответственность президента, который "отвечает за свои слова", пишет РИА Новости.