В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погибла 4-летняя девочка

При столкновении двух автомобилей на трассе Пермь-Екатеринбург погибла четырехлетняя девочка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области, сегодня днем на 274 км трассы Пермь-Екатеринбург водитель "Шевроле Лачетти" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Хендай акцент", которая двигалась со стороны Перми.

В результате четырехлетняя девочка, которая находилась в "Хендай" на заднем правом сидении в удерживающем кресле, погибла на месте. Водитель "Хендай" получил травмы различной степени тяжести, также травмы получили водитель автомобиля "Шевроле" и его 13-летний пассажир.

В ГИБДД добавили, что в момент ДТП снег не шел, видимость также не была затруднена.