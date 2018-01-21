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"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество  |  комментариев: 7
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Вот, левый поворот? На Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов призвал превратить Россию во "вторую Норвегию". Неожиданные реверансы правительства скандинавскому социализму эксперты объяснили "полевением" риторики власти накануне выборов президента. Вспомнили о более мягкой, чем обычно, даже доброжелательной оценке идей коммунизма, высказанной Владимиром Путиным на Валааме.
20.01.2018
политика ;  | комментариев: 1
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В Ханты-Мансийске инвалида выставили из автобуса на 27-градусный мороз
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проезд деньги билет (2012) | Фото:

В Ханты-Мансийске женщину-инвалида выставили из автобуса на 27-градусный мороз. Следователи начали проверку на сообщению в СМИ о возможном нарушении прав гражданки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по округу.
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По опубликованным в СМИ сведениям, жительнице Ханты-Мансийска, инвалиду первой группы, пришлось выйти из рейсового автобуса на 27-градусный мороз, поскольку кондуктор не принимала во внимание удостоверение инвалида и требовала предъявить проездной документ, либо оплатить проезд. Оказавшись на улице, женщина поскользнулась и упала, после чего ее стали мучить боли в ногах и позвоночнике.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям кондуктора будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что подобные случаи - не редкость. Не так давно в Тюмени кондуктор выставил на мороз 15-летнюю девочку, которой не хватило денег на проезд. В ноябре прошлого года в Екатеринбурге кондуктор автобуса маршрута №09 потребовала от 15-летнего школьника-инвалида выйти, несмотря на то, что ребенок оплатил проезд. А в позапрошлом году кондуктор автобуса маршрута №5 высадил ребенка в мороз, потому что у него не было денег оплатить проезд.

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21.01.2018 20:14 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
22:14 Екб


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В Ханты-Мансийске инвалида выставили из автобуса на 27-градусный мороз
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