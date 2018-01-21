В Ханты-Мансийске инвалида выставили из автобуса на 27-градусный мороз

В Ханты-Мансийске женщину-инвалида выставили из автобуса на 27-градусный мороз. Следователи начали проверку на сообщению в СМИ о возможном нарушении прав гражданки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по округу.

По опубликованным в СМИ сведениям, жительнице Ханты-Мансийска, инвалиду первой группы, пришлось выйти из рейсового автобуса на 27-градусный мороз, поскольку кондуктор не принимала во внимание удостоверение инвалида и требовала предъявить проездной документ, либо оплатить проезд. Оказавшись на улице, женщина поскользнулась и упала, после чего ее стали мучить боли в ногах и позвоночнике.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям кондуктора будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что подобные случаи - не редкость. Не так давно в Тюмени кондуктор выставил на мороз 15-летнюю девочку, которой не хватило денег на проезд. В ноябре прошлого года в Екатеринбурге кондуктор автобуса маршрута №09 потребовала от 15-летнего школьника-инвалида выйти, несмотря на то, что ребенок оплатил проезд. А в позапрошлом году кондуктор автобуса маршрута №5 высадил ребенка в мороз, потому что у него не было денег оплатить проезд.