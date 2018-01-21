В Челябинской области от взрыва газа обрушился дом

Сегодня в Кыштыме от хлопка газа частично обрушился строящийся нежилой дом. Под завалами оказался владелец здания, мужчина 1984 года рождения, его удалось спасти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

"Прибывшие в частный сектор пожарные и спасатели при помощи специального инструмента оперативно вызволили пострадавшего. Мужчина направлен на осмотр в центральную больницу города Кыштыма. Данное происшествие не повлияло на газоснабжение населения других потребителей", - рассказали спасатели.