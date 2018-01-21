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"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество  |  комментариев: 7
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
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Вот, левый поворот? На Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов призвал превратить Россию во "вторую Норвегию". Неожиданные реверансы правительства скандинавскому социализму эксперты объяснили "полевением" риторики власти накануне выборов президента. Вспомнили о более мягкой, чем обычно, даже доброжелательной оценке идей коммунизма, высказанной Владимиром Путиным на Валааме.
20.01.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Франция может выйти из гонки за ЭКСПО-2025
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представительство заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге (2017) | Фото: заявочный комитет ЭКСПО-2025

Франция может выйти из предвыборной гонки за право проведения международной выставки ЭКСПО в 2025 г., сообщили Накануне.RU в заявочном комитете.
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"Мы предполагали, что Париж может выйти из предвыборной гонки за ЭКСПО, так как ранее Франция выиграла право проводить другое крупное международное событие - летнюю Олимпиаду в 2024 г. Поэтому логично, что французские власти решили сфокусировать внимание только на одном значимом проекте. Конечно, теперь шансы у российской заявки возрастают, но расслабляться не стоит: у Екатеринбурга очень достойные соперники - Осака и Баку", - сообщила Накануне глава Заявочного комитета ЭКСПО- 2025 Светлана Сагайдак.

Напомним, ЭКСПО проводится раз в пять лет и длится шесть месяцев. Место проведения мероприятия традиционно определяется голосованием на генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже.

Ранее было опубликовано заявочное досье Екатеринбурга на участие в конкурсе на право проведения выставки в 2025 г. Стало известно, как будет выглядеть ЭКСПО-парк, какие инвестиции ждут город и сколько будет стоить билет на выставку.

Открытие представительства заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге(2017)|Фото: Департамент информационной политики СО

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21.01.2018 14:43 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:43 Екб


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Франция может выйти из гонки за ЭКСПО-2025
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