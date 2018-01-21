Франция может выйти из гонки за ЭКСПО-2025

Франция может выйти из предвыборной гонки за право проведения международной выставки ЭКСПО в 2025 г., сообщили Накануне.RU в заявочном комитете.

"Мы предполагали, что Париж может выйти из предвыборной гонки за ЭКСПО, так как ранее Франция выиграла право проводить другое крупное международное событие - летнюю Олимпиаду в 2024 г. Поэтому логично, что французские власти решили сфокусировать внимание только на одном значимом проекте. Конечно, теперь шансы у российской заявки возрастают, но расслабляться не стоит: у Екатеринбурга очень достойные соперники - Осака и Баку", - сообщила Накануне глава Заявочного комитета ЭКСПО- 2025 Светлана Сагайдак.

Напомним, ЭКСПО проводится раз в пять лет и длится шесть месяцев. Место проведения мероприятия традиционно определяется голосованием на генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже.

Ранее было опубликовано заявочное досье Екатеринбурга на участие в конкурсе на право проведения выставки в 2025 г. Стало известно, как будет выглядеть ЭКСПО-парк, какие инвестиции ждут город и сколько будет стоить билет на выставку.