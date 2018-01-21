Подросток в сознании, встает и ходит: врач рассказал о состоянии подозреваемого в нападении на школу в Бурятии

Подозреваемый в нападении на школу в Улан-Удэ подросток в сознании, в состоянии средней тяжести, сообщил журналистам главврач республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Эрдэм Раднаев.

"Сейчас не предпринимает (попытки самоубийства — ред.), он находится под охраной, и ему оказывается медпомощь. У него был проникающее ранение грудной клетки. Состояние оцениваем как средней степени тяжести", — сказал главврач.

По его словам, подросток в сознании, встает и ходит.

Руководитель отделения нейрохирургии детского возраста СЗФМИЦ им. Алмазова Вильям Хачатрян рассказал журналистам, что у подозреваемого в нападении дренируется плевральная полость. "Мы считаем, что он в состоянии средней степени тяжести. Ему оказана в полном объеме помощь. Он находится в палате. За ним следят", — приводит слова врача РИА Новости.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 19 января ученик 9-го класса с топором напал на учеников 7-го класса школы №5 Улан-Удэ, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Состояние одной из девочек, пострадавших при нападении, остается крайне тяжелым: она в коме.