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"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество  |  комментариев: 7
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Вот, левый поворот? На Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов призвал превратить Россию во "вторую Норвегию". Неожиданные реверансы правительства скандинавскому социализму эксперты объяснили "полевением" риторики власти накануне выборов президента. Вспомнили о более мягкой, чем обычно, даже доброжелательной оценке идей коммунизма, высказанной Владимиром Путиным на Валааме.
20.01.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Новости
21.01.2018 14:36 Мск (16:36 Екб)
общество | Сибирский ФО
Подросток в сознании, встает и ходит: врач рассказал о состоянии подозреваемого в нападении на школу в Бурятии
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Улан-Удэ, школа, нападение (2018) | Фото:t.me/echomskru

Подозреваемый в нападении на школу в Улан-Удэ подросток в сознании, в состоянии средней тяжести, сообщил журналистам главврач республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Эрдэм Раднаев.
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"Сейчас не предпринимает (попытки самоубийства — ред.), он находится под охраной, и ему оказывается медпомощь. У него был проникающее ранение грудной клетки. Состояние оцениваем как средней степени тяжести", — сказал главврач.

По его словам, подросток в сознании, встает и ходит.

Руководитель отделения нейрохирургии детского возраста СЗФМИЦ им. Алмазова Вильям Хачатрян рассказал журналистам, что у подозреваемого в нападении дренируется плевральная полость. "Мы считаем, что он в состоянии средней степени тяжести. Ему оказана в полном объеме помощь. Он находится в палате. За ним следят", — приводит слова врача РИА Новости.

Улан-Удэ, школа, нападение(2018)|Фото: vk.com/Сергей Мельников

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 19 января ученик 9-го класса с топором напал на учеников 7-го класса школы №5 Улан-Удэ, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Состояние одной из девочек, пострадавших при нападении, остается крайне тяжелым: она в коме.

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21.01.2018 14:36 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:36 Екб


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Подросток в сознании, встает и ходит: врач рассказал о состоянии подозреваемого в нападении на школу в Бурятии
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