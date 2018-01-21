В Сыктывкаре при пожаре в жилом доме погибли молодой человек и 5-летняя девочка

Следователи Республики Коми проводят проверку по факту пожара, унесшего жизни молодого человека и девочки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, в ночь на 21 января в квартире одноэтажного деревянного дома в поселке Верхняя Максаковка, произошел пожар, в результате которого погибли молодой человек и пятилетняя девочка. С ожогами и отравлением угарным газом в больницу доставлены женщина и ее 15-летняя дочь (в настоящее время последняя находится в реанимации).

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электрооборудования на кухне в пострадавшей квартире.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.