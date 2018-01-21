Мэра Махачкалы взяли под стражу

Мэр Махачкалы Муса Мусаев взят под стражу. Такую меру пресечения сегодня избрал суд по ходатайску следователей. Градоначальник подозревается в "совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Республике Дагестан.

Следствие полагает, что в марте 2016 г. Мусаев, зная, что земельный участок площадью около 17,5 тыс. кв. м, расположенный в Махачкале, является собственностью Республики Дагестан, превышая свои должностные полномочия, незаконно передал земельный участок в собственность ОАО "АСПК" за 1,1 млн руб. Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 млн руб.

Незаконными действиями Мусаева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен значительный материальный ущерб бюджету Республики Дагестан на сумму около 80 млн руб.

Расследование уголовного дела продолжается.