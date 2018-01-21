На Украине обсуждают тайный новогодний отдых Порошенко на Мальдивах за $500 тыс. по фальшивым документам

На Украине обсуждается тайный отдых в новогодние каникулы президента страны Петра Порошенко на Мальдивах, который обошелся в $500 тыс. По данным программы "Схемы", Порошенко потратил на отдыхе $37 тыс. наличными. Также известно, что чартер вылетел из Киева на Мальдивы 1 января и вернулся 8 января. Ни на одном из них не было пассажира Петра Порошенко. Это значит, что олигарх выезжал под чужим именем и по подставным документам, что вызвало бурные обсуждения, передает корреспондент Накануне.RU.

Расследование "Схем" показало, что Порошенко фигурировал на курорте под именем Mr Incognito Petro Ukraine. На один из самых дорогих курортов в мире, который размещен на отдельном острове, прилетели 8 человек взрослых и два ребенка, причем перелет туда и обратно обошелся в $188 тыс.

16 января пресс-служба Порошенко впервые подтвердила, что он летал на Мальдивы - "с целью короткого отдыха". А умалчивание объяснялось соображениями безопасности.

"Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации", - говорилось в сообщении.

Что касается документов, то источник издания "Страна.ua" в украинских спецслужбах сообщил, что Порошенко и члены его семьи имеют на руках фальшивые документы. Их изготовлением занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ.

Один из авторов расследования Наталья Седлецкая в Facebook задается вопросом: если президент летал по фальшивым документам, то не было ли среди его спутников людей, которые также сомнительным образом пересекли границу, без паспортного и таможенного контроля?

"Власть действует по принципу, который честно и точно сформулирован советником украинского министра внутренних дел] Зоряном Шкиряком: "Повоняют и успокоятся". Порошенко ничего не боится в этом отношении", - отметил политолог Константин Бондаренко.

Журналист Александр Дубинский сравнил выезд Порошенко с нашумевшим прецедентом Михаила Саакашвили, который в сентябре пересек границу и до сих пор судится по этому поводу.

Депутат Рады и боевик Семен Семенченко считает, что Порошенко незаконно пересек границу и вывез наличные без декларации.

А политолог Олесь Доний резонно сравнил отсутствие Порошенко с отсутствием Виктора Януковича, которого сменили на Александра Турчинова менее чем через сутки после отъезда из Киева.

"Каким было формальное основание для отстранения Януковича от власти, напомнить вам? "Самоустранение от выполнения своих конституционных полномочий". То есть бегство Януковича на один день стало поводом... А здесь президент убегает под фальшивой фамилией с фальшивым паспортом на неделю… Кто эту неделю руководил государством? Кто эту неделю руководил войсками? Кто ответственен за выдачу поддельных паспортов Порошенко и его окружению? Кто ответственен за переход границы группой лиц с поддельными паспортами?" - написал Доний.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в 2017 году Порошенко с состоянием в $1 млрд вошел в пятерку богатейших украинцев.