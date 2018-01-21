В Удмуртии нашли тело 11-летнего мальчика

Следователи Удмуртской Республики возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" по факту обнаружения в Воткинске тела 11-летнего школьника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным следствия, вчера вечером родители мальчика сообщили в полицию о том, что ребенок не пришел домой после занятий в школе. Вскоре после этого тело ребенка было обнаружено в садовом домике на территории города. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют информацию о том, что погибший ребенок накануне случившегося употреблял в данном садовом домике спиртные напитки с двумя сверстниками. Их личности установлены, с ними работает следователь.