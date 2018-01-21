СМИ: Турецкие танки вошли в сирийский Африн

Турецкие танки вошли в Африн и оказывают поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований, передает телеканал NTV со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что бронетехника не сталкивается с серьезным сопротивлением курдов, которые отходят от границы вглубь территории страны.

Напомним, в субботу Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований, атаковав с неба. В генштабе страны рассказали об уничтожении 153 целей и отметили, что бомбардировке подвергаются только объекты террористов. В совете кантона Африн сообщили РИА Новости о десяти раненых мирных жителях, включая двоих детей. Курды заявили, что готовы обороняться.

Сирийское правительство осудило действия Турции, назвав их посягательством на суверенитет страны.

Россия по соображениям безопасности передислоцировала оперативную группу Центра примирения враждующих сторон и военной полиции из Африна в район Тель-Аджар. В Минобороны отметили, что к сложившейся ситуации привели провокационные шаги Вашингтона, "направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением".

На прошлой неделе стало известно, что коалиция создает на севере Сирии "силы безопасности границы" для охраны подконтрольной ей зоны. Цель — подготовить порядка тридцати тысяч человек, при этом 15 тысяч будут из "Сирийских демократических сил", состоящих в основном из сирийских курдов и получающих оружие от США. Реджеп Тайип Эрдоган пообещал уничтожить эти отряды.