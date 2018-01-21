В Челябинске при столкновении автомобителей пострадали 5 человек

Сотрудники ГИБДД Челябинска устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали пять человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, вчера вечером на Троицком тракте водитель автомобиля ВАЗ-2112 наехал на стоящий ВАЗ-2115. От удара "Лада" пятнадцатой модели продвинулась вперед и столкнулась со "Шкодой Октавия".

В результате водитель "двенадцатой" и его пассажир, а также находившийся в салоне ВАЗа-2115 мужчина получили телесные повреждения и были госпитализированы. Травмы получили еще два человека, находившиеся в "Ладе" двенадцатой модели. Им назначено амбулаторное лечение.

У совершившего наезд водителя автомобиля ВАЗ-2112 выявлены признаки алкогольного опьянения. Ранее за нарушения правил дорожного движения он к административной ответственности не привлекался.