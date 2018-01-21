В Мурманской области произошло ДТП с участием 4 машин: погибли 4 человека, включая ребенка

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Вечером 20 января 2018 г. на 1450 км автодороги Кола произошло ДТП с участием четырех автомобилей. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По предварительным данным, в результате аварии погибло четыре человека, среди которых несовершеннолетний. Пострадали пять человек, несколько находятся в тяжелом состоянии. В данный момент они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

На место происшествия незамедлительно выехали опытные следователи и криминалисты следственного управления.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.