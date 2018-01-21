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"Перейти от запрограммированного отставания к бурному росту!" Судя по выступлениям на Гайдаровском форуме, управленческая элита не собирается ничего менять, но уже готовится к наступлению скандинавского социализма. Как считает известный промышленник и автор стратегии экономического роста Константин Бабкин, нам до этого еще далеко. В интервью Накануне.RU он рассказал о том, что необходимо предпринять для уверенного развития и построения более справедливого государства.
19.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Вот, левый поворот? На Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов призвал превратить Россию во "вторую Норвегию". Неожиданные реверансы правительства скандинавскому социализму эксперты объяснили "полевением" риторики власти накануне выборов президента. Вспомнили о более мягкой, чем обычно, даже доброжелательной оценке идей коммунизма, высказанной Владимиром Путиным на Валааме.
20.01.2018
политика ;  | комментариев: 1
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В Мурманской области произошло ДТП с участием 4 машин: погибли 4 человека, включая ребенка
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Мурманск-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Вечером 20 января 2018 г. на 1450 км автодороги Кола произошло ДТП с участием четырех автомобилей. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По предварительным данным, в результате аварии погибло четыре человека, среди которых несовершеннолетний. Пострадали пять человек, несколько находятся в тяжелом состоянии. В данный момент они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

На место происшествия незамедлительно выехали опытные следователи и криминалисты следственного управления.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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21.01.2018 11:29 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:29 Екб


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В Мурманской области произошло ДТП с участием 4 машин: погибли 4 человека, включая ребенка
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