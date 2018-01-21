"Вечерний Ургант" снял пародию на клип ульяновских курсантов

в этот день
21.01.18
14:20
В Екб.16:20
"Не приходи завтра - будет мясо": ученики школы в Улан-Удэ знали о готовящемся нападении
Банк для работы с гособоронзаказом на базе "Промсвязьбанка" возглавит Петр Фрадков
"Мы посмеиваемся над гейско-трансгендерной армией США, а что у нас?"
Главное
Лавров: Россия будет добиваться выполнения Минских соглашений

Тема дня
"Перейти от запрограммированного отставания к бурному росту!" Судя по выступлениям на Гайдаровском форуме, управленческая элита не собирается ничего менять, но уже готовится к наступлению скандинавского социализма. Как считает известный промышленник и автор стратегии экономического роста Константин Бабкин, нам до этого еще далеко. В интервью Накануне.RU он рассказал о том, что необходимо предпринять для уверенного развития и построения более справедливого государства.
19.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Вот, левый поворот? На Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов призвал превратить Россию во "вторую Норвегию". Неожиданные реверансы правительства скандинавскому социализму эксперты объяснили "полевением" риторики власти накануне выборов президента. Вспомнили о более мягкой, чем обычно, даже доброжелательной оценке идей коммунизма, высказанной Владимиром Путиным на Валааме.
20.01.2018
политика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин назвал Гайдаровский форум "собранием неудачников"
Чайные пакетики вызывают рак - ученые
Курсанты, снявшие похабный клип, не найдут себе места в гражданской авиации
В Кремле прокомментировали жалобу Зюганова о "шельмовании" кандидата от КПРФ
Руководство Тимирязевки сместило неугодного декана и подало в суд на "заговорщиков"
Свердловский союз журналистов ответил Соловьеву на "подонков"
"Не нужно стратегии". Гайдаровцы навяжут Путину отказ от экономической повестки
Ведущий Владимир Соловьев после лекции преподавателя УрФУ назвал Урал "рассадником либерального фашизма"
Голосование
Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал


Результаты 559



Новости
21.01.2018 11:09 Мск (13:09 Екб)
общество | В России
"Вечерний Ургант" снял пародию на клип ульяновских курсантов
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

курсанты Ульяновского училища, летное училище, клип, Satisfaction (2018) | Фото: rusdialog.ru

"Вечерний Ургант" снял видео в поддержку ульяновских курасантов. Видеозапись, на которой участники проекта танцуют под песню Бенни Бенасси Satisfaction, опубликована на официальной странице программы в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Ролик с хэштегом #Satisfaction продолжительностью чуть меньше минуты за сутки набрал свыше 1,6 млн просмотров.

Отметим, что в строке "геолокация" указан Ульяновск.

#Satisfaction

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant)

Напомним, курсанты Ульяновского летного училища сняли ролик-пародию на Бенни Бенасси Satisfaction. На видео молодые люди в нижнем белье, форменных фуражках и сапогах танцевали в общежитии эротический танец.

В ректорате училища такое творчество не одобрили: ректор учебного заведения Сергей Краснов назвал произошедшее из рук вон выходящим случаем и глумлением над отраслью.

Прокуратура проверила скандальное видео и установила, что курсанты не нарушали устав института и правила внутреннего распрорядка.

Другие новости по темам: ульяновское летное училище, клип, вечерний ургант
21.01.2018 11:09 Мск | Евгений Иванов
13:09 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.01.2018 07:47 Мск
Прокуратура проверила скандальное видео курсантов Ульяновского института гражданской авиации: нарушений нет

Ранее 18.01.2018 12:34 Мск
Студенты сельхозтехникума поддержали курсантов летного училища, сняв свой скандальный клип

Ранее 17.01.2018 12:24 Мск
Росавиация проводит проверку случая с непристойными танцами летчиков-курсантов

Ранее 17.01.2018 10:00 Мск
Курсанты, снявшие похабный клип, не найдут себе места в гражданской авиации








Добавить комментарий:

"Вечерний Ургант" снял пародию на клип ульяновских курсантов
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+