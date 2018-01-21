"Вечерний Ургант" снял пародию на клип ульяновских курсантов

"Вечерний Ургант" снял видео в поддержку ульяновских курасантов. Видеозапись, на которой участники проекта танцуют под песню Бенни Бенасси Satisfaction, опубликована на официальной странице программы в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Ролик с хэштегом #Satisfaction продолжительностью чуть меньше минуты за сутки набрал свыше 1,6 млн просмотров.

Отметим, что в строке "геолокация" указан Ульяновск.

#Satisfaction Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) Янв 20, 2018 at 12:54 PST

Напомним, курсанты Ульяновского летного училища сняли ролик-пародию на Бенни Бенасси Satisfaction. На видео молодые люди в нижнем белье, форменных фуражках и сапогах танцевали в общежитии эротический танец.

В ректорате училища такое творчество не одобрили: ректор учебного заведения Сергей Краснов назвал произошедшее из рук вон выходящим случаем и глумлением над отраслью.

Прокуратура проверила скандальное видео и установила, что курсанты не нарушали устав института и правила внутреннего распрорядка.