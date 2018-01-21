На Урале легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево: пострадал ребенок

В ДТП на трассе Екатеринбург-Палкино пострадал ребенок: водитель легковушки не справилась с управлением.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга, вчера вечером на автодороге Екатеринбург- Палкино водитель автомобиля "Ваз 21104" не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал в левый кювет и столкнулся с деревом. Ребенок 2012 года рождения получил перелом левой плечевой кости.

"Ребенок был пристегнут с соблюдением всех правил перевозки детей, что позволило избежать более тяжелых травм", - добавили в ГИБДД.

Пострадавший был доставлен в детскую клиническую больницу №9.