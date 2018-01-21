Турецкую провинцию обстреляли ракетами с территории Сирии

Три ракеты выпущены с территории Сирии по турецкой провинции Килис, один человек получил незначительные травмы, передает агентство Anadolu.

По данным агентства, ракетный удар пришелся по одноименной столице провинции. По словам источника в силах безопасности, в результате обстрела повреждены некоторые здания. На место происшествия направлены сотрудники правоохранительных органов.

Кто именно мог запустить ракеты, не уточняется, пишет РИА Новости.

Напомним, в субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском районе Африн. Операция стартовала в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней задействованы 72 самолета, которые поразили 108 из 113 намеченных целей.

Курдская сторона, в свою очередь, сообщила, что жертвами бомбардировок стали девять человек. Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что в воскресенье в Африне может начаться наземная операция.