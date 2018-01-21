Курды сообщили о девяти жертвах бомбардировок со стороны ВВС Турции

Жертвами бомбардировок сирийского Африна силами турецких ВВС стали девять человек.

"В результате турецких авиаударов убиты шесть мирных жителей, три бойца сил самообороны сирийских курдов (YPG), 13 мирных человек получили ранения", — сообщает информационный ресурс Иракского Курдистана Rudaw.

Турецкий генштаб в минувшую субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, в свою очередь, заявил, что наземная операция в Африне может начаться в воскресенье.

"Сегодня (в субботу – ред.) наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией", — сказал Йылдырым журналистам в Анкаре, пишет РИА Новости.