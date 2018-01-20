Трамп о приостановке работы правительства США: "Демократы хотели сделать мне хороший подарок"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что демократов больше волнуют нелегальные иммигранты, чем безопасность южных границ США. Также глава Белого дома считает, что ему сделали подарок. Так он прокомментировал причины приостановки работы правительства страны, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили республиканской партии принять закон по федеральному бюджету.

Ситуацию прокомментировал Дональд Трамп.

"Демократы гораздо больше обеспокоены нелегальными иммигрантами, чем безопасностью на наших опасных южных границах. Они могли легко заключить сделку, но вместо этого решили сыграть в политику шатдауна (закрытие ведомств, - прим.). Это годовщина моего президентства, и демократы хотели сделать мне хороший подарок", - написал президент США в своем Твиттере.

Напомним, в Белом доме резко осудили действия демократов в конгрессе США после того, как правительство страны приостановило работу.