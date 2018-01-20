Шипулин завоевал "бронзу" в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Свердловский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования, которая прошла на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, передает корреспондент Накануне.RU.

На дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами лидер российской команды промахнулся один раз, общее отставание от первого места составило 1 мин. 18,4 сек. Отметим, что в гонке он стартовал четвертым по итогам прошедшего вчера спринта.

Победил же в гонке как и днем ранее норвежец Йоханнес Бе, преодолевший дистанцию за 31 мин. 14,4 сек., не допустив ни одного промаха. Второе место занял француз Мартен Фуркад, с одним промахом уступивший победителю 1 мин. 0,5 сек.

Отметим, что для российской команды это все лишь третья медаль (все бронзовые) в текущем сезоне.