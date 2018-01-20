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"Перейти от запрограммированного отставания к бурному росту!" Судя по выступлениям на Гайдаровском форуме, управленческая элита не собирается ничего менять, но уже готовится к наступлению скандинавского социализма. Как считает известный промышленник и автор стратегии экономического роста Константин Бабкин, нам до этого еще далеко. В интервью Накануне.RU он рассказал о том, что необходимо предпринять для уверенного развития и построения более справедливого государства.
19.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Вот, левый поворот? На Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов призвал превратить Россию во "вторую Норвегию". Неожиданные реверансы правительства скандинавскому социализму эксперты объяснили "полевением" риторики власти накануне выборов президента. Вспомнили о более мягкой, чем обычно, даже доброжелательной оценке идей коммунизма, высказанной Владимиром Путиным на Валааме.
20.01.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Шипулин завоевал "бронзу" в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
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Антон Шипулин (2017) | Фото: biathlonrus.com

Свердловский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования, которая прошла на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, передает корреспондент Накануне.RU.
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На дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами лидер российской команды промахнулся один раз, общее отставание от первого места составило 1 мин. 18,4 сек. Отметим, что в гонке он стартовал четвертым по итогам прошедшего вчера спринта.

Победил же в гонке как и днем ранее норвежец Йоханнес Бе, преодолевший дистанцию за 31 мин. 14,4 сек., не допустив ни одного промаха. Второе место занял француз Мартен Фуркад, с одним промахом уступивший победителю 1 мин. 0,5 сек.

Отметим, что для российской команды это все лишь третья медаль (все бронзовые) в текущем сезоне.

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20.01.2018 17:40 Мск | Давыдов Денис
19:40 Екб


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Шипулин завоевал "бронзу" в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
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