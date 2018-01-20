В Афинах атаковали посольство Украины "коктейлями Молотова"

В ночь на 20 января в Афинах неизвестные совершили попытку нападения на посольство Украины в Греции с бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин. По его данным, пострадавших в результате инцидента нет.

"С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране, заботимся о безопасности и принимает меры по всем странам", - написал он в Twitter.

По привычке он обвинил в инциденте Россию.

По данным местных СМИ, примерно в два часа ночи неизвестные подожгли три автомобиля у здания украинского посольства. Через два часа прибывшим пожарным удалось погасить пожар.

Спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что территория, прилегающая к зданию посольства, была забросана бутылками с зажигательной смесью.