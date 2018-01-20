Деньги есть? На увеличение зарплат российских бюджетников выделено 14,5 млрд рублей

Правительство России выделило 14,5 млрд руб. на увеличение зарплат бюджетникам в 2018 году. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом говорится в решении, размещенном на сайте кабмина.

Уточняется, что распорядителем средств выступает Министерство финансов РФ.

"Средства в размере 14,5 млрд рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений, на которых распространяются положения указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года №761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в тексте решения.

Отмечается, что выделение средств позволит достичь в 2018 году показателей зарплаты работников бюджетных учреждений, запланированных указами президента РФ Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Правительство готовит предложения по изменению налоговой системы России. По словам министра финансов Антона Силуанова, кабмин рассматривает "различные варианты", в том числе введение льгот для людей с низким доходом.