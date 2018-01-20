МОК сократил пул российских спортсменов, которых могут допустить до Олимпиады-2018

Международный олимпийский комитет сократил пул российских спортсменов, которых могут допустить до Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

"На сегодняшний день первоначальный пул предварительной регистрации, состоящий из 500 спортсменов, был уменьшен группой МОК, отвечающей за приглашения спортсменов, на 111 человек", - говорится в сообщении комитета.

Ни одного спортсмена, отстраненного от Олимпиад комиссией МОК вследствие нарушения антидопинговых правил, в списке нет, хотя многие из них ожидают решений Международного спортивного суда по апелляциям в связи с отстранением. Более 80% спортсменов из предварительного списка не участвовали в играх в Сочи, то есть это "новое поколение" спортсменов, отмечает МОК. У спортсменов из пула брали допинг-пробы чаще, чем у спортсменов других стран.

Как сообщает "Интерфакс", пока невозможно предсказать, кто из пула попадет на игры: список предварительный, квалификация продолжается, и группа МОК выберет из этого списка спортсменов, которых пригласит на Олимпиаду, позже. Кроме того, группа не рекомендовала МОК приглашать на Олимпиаду 51 тренера и 10 медицинских работников, занимавшихся с отстраненными спортсменами.

Напомним, XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан. Ранее стало известно, что специальная комиссия Международного олимпийского комитета будет рассматривать вопрос об использовании российскими спортсменами символики СССР на Олимпиаде-2018.