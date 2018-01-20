Новые подробности нападения на учеников в пермской школе №127: дети бросились защищать учительницу

Стали известны новые подробности трагедии в школе №127 в Перми, где было совершено нападение на учеников. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

Напомним, в результате происшествия 15 января было госпитализировано 12 человек в состоянии разной степени тяжести. Пострадавшим выплатят материальную помощь в общей сумме 2,8 млн руб.

"Есть еще пусть не героические, но мужественные и грамотные действия участников событий. По рассказам мамы ученика 4 Б, которую я знаю лично, ее сын и несколько детей сумели первыми вырваться из класса, прошмыгнув мимо второго нападавшего, пока тот молился. Дети в окровавленной одежде (на них попала кровь при нападении на учителя) в ужасе побежали на первый этаж к сотруднику охраны школы, но говорить от страха не могли. Охранник видимо тоже не понял, что происходит, и не отреагировал. И дети побежали сначала в поликлинику, но вспомнив, что там нет сотрудников охраны, приняли решение бежать через дорогу в торговый центр, где они видели сотрудников охраны в торговых точках и понимали, что звонку взрослых людей о происшествии больше поверят в полиции", - написала Светлана Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, в это время учительница мужественно защищала детей, которые пытались спрятаться за учительским столом.

"И два мальчика, по рассказам очевидцев, бросились защищать учителя. Именно они и получили самые тяжелые ранения. Один из них – активист класса, из многодетной семьи, где четверо детей. Другого воспитывает одна мама. Какие мужественные ребята!", - отметила детский омбудсмен.

Напомним, состояние пострадавшей учительницы остается стабильным. Ее перевели в обычную палату.