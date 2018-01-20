Мария Шарапова проиграла в третьем круге Открытого чемпионата Австралии

Российская теннисистка Мария Шарапова в третьем круге Открытого чемпионата Австралии уступила немке Анжелике Кербер.

Встреча, которая продолжалась 1 час 4 минуты, завершилась со счетом 1:6, 3:6. 30-летняя Шарапова, занимающая 61-е место в рейтинге WТА, исполнила один эйс, допустила две двойные ошибки, реализовала один брейк-пойнт из четырех и проиграла пять геймов на своей подаче. Стоит отметить, что Мария была последней представительницей России на Australian Open.

Как сообщает Чемпионат, в четвертом круге турнира Анжелика Кербер сыграет либо с полячкой Агнешкой Радваньской, либо с Се Шувэй из Тайваня.

Напомним, в прошлом году венгерская теннисистка Тимея Бабош после поражения от Марии Шараповой назвала несправедливым приглашение россиянки на US Open – Открытый чемпионат США.