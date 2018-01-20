После нападения на учеников в Бурятии все школы республики будут укомплектованы психологами

Сегодня утром в правительстве Бурятии прошло заседание комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы республики Алексея Цыденова. Обсуждались вопросы безопасности в связи с происшествием в школе №5 в Улан-Удэ, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, утром 19 января ученик 9-го класса данной школы с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Как сообщается на официальном портале органов государственной власти Бурятии, по итогам сегодняшнего заседания было принято решение усилить психологическую помощь в школах.

"100% школ республики в ближайшее время должны быть укомплектованы психологами. Если это большие школы, то штатными психологами, если небольшие, то приходящими - закрепленными, которые будут работать на постоянной основе", - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Также во всех школах республики будут назначены ответственные за обеспечение пропускного режима.

"В каждой школе будет находиться ответственный человек за обеспечение пропускного режима - это либо частное охранное предприятие, либо штатная единица в школе. Мы дополнительно отработаем и порядок информационного взаимодействия, порядок реагирования в случае выявления в школах подозрительной активности или прямой агрессии. Это будут или тревожные кнопки, или другие каналы связи. Средства на эти мероприятия пока будут выделяться из республиканского бюджета", - отметил Цыденов.

Также он добавил, что агрессия ребенка возникает, в первую очередь, из-за проблем в семье.

"Будем обращать на это внимание учителей, а также проводить работу с родителями", - заключил глава региона.

Напомним, одна из девочек, пострадавших при нападении на учеников школы в Улан-Удэ, до сих пор остается в коме.