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"Перейти от запрограммированного отставания к бурному росту!" Судя по выступлениям на Гайдаровском форуме, управленческая элита не собирается ничего менять, но уже готовится к наступлению скандинавского социализма. Как считает известный промышленник и автор стратегии экономического роста Константин Бабкин, нам до этого еще далеко. В интервью Накануне.RU он рассказал о том, что необходимо предпринять для уверенного развития и построения более справедливого государства.
19.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Вот, левый поворот? На Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов призвал превратить Россию в "вторую Норвегию". Неожиданные реверансы правительства скандинавскому социализму эксперты объяснили "полевением" риторики власти накануне выборов президента. Вспомнили о более мягкой, чем обычно, даже доброжелательной оценке идей коммунизма, высказанной Владимиром Путиным на Валааме.
20.01.2018
политика ;
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На Южном Урале столкнулись семь автомашин: есть погибший
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трасса М-5 авария (2018) | Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

На Южном Урале ГИБДД выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на трассе под Миассом. Погиб один человек.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МВД, все случилось вечером 19 января на 1789 километре автодороги Москва – Челябинск: столкнулись "Рено Сандеро" и грузовые машины "ГАЗель" и "Скания". От удара водитель "ГАЗели" выехал на встречную полосу, столкнувшись с еще несколькими автомобилями: "Тойотой Хариер", "Ладой Приора", "Хондой Пилот" и "Хундаем Солярис".

трасса М-5 авария(2018)|Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

"В результате дорожно-транспортного происшествия находившиеся в "Рено" пассажиры, две женщины, были травмированы. От полученных телесных повреждений одна из них, 1991 года рождения, скончалась при транспортировке в медицинское учреждение. Вторая женщина-пассажир госпитализирована", - сообщили в полиции.

На место незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД, которые оказали первую помощь пострадавшим, организовали реверсивное движение и эвакуацию поврежденных автомобилей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

трасса М-5 авария(2018)|Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

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20.01.2018 11:53 Мск | Миасс | информационная служба Накануне.RU
13:53 Екб


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На Южном Урале столкнулись семь автомашин: есть погибший
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