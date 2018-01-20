На Южном Урале столкнулись семь автомашин: есть погибший

На Южном Урале ГИБДД выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на трассе под Миассом. Погиб один человек.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МВД, все случилось вечером 19 января на 1789 километре автодороги Москва – Челябинск: столкнулись "Рено Сандеро" и грузовые машины "ГАЗель" и "Скания". От удара водитель "ГАЗели" выехал на встречную полосу, столкнувшись с еще несколькими автомобилями: "Тойотой Хариер", "Ладой Приора", "Хондой Пилот" и "Хундаем Солярис".

"В результате дорожно-транспортного происшествия находившиеся в "Рено" пассажиры, две женщины, были травмированы. От полученных телесных повреждений одна из них, 1991 года рождения, скончалась при транспортировке в медицинское учреждение. Вторая женщина-пассажир госпитализирована", - сообщили в полиции.

На место незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД, которые оказали первую помощь пострадавшим, организовали реверсивное движение и эвакуацию поврежденных автомобилей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей аварии.